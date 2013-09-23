Еще один яблочный пирог

Рецепт, конечно, снова Дори. В изначальном варианте начинка предлагалась другой (к слову, тоже весьма заманчивой, и я обязательно попробую испечь его именно таким), но Дори почти ко всем своим рецептам дает один-два-три-десяток альтернативных вариантов, и одним из таких вариантов была именно начинка из яблок. Поэтому, памятуя о флешмобе, я использовала именно яблоки.
Тесто:
- 2 1/2 чашки муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- щепотка соли
- 182 г сливочного масла комнатной Т
- 1 чашка + 2 ст. л. сахара
- 1 крупное яйцо
- 1 желток
- 1 ч. л. ванильного эктракта
Начинка:
- 850 г яблок
- сок 1/2 лимона
- 1/4 чашки сахара
- 1 ч. л. корицы
- по щепотке молотой гвоздики и мускатного ореха
Смешать муку с разрыхлителем и солью.
Масло взбить до мягкости. Добавить 1 чашку сахара и продолжать взбивать до тех пор, пока сахар не растворится. Снизить скорость миксера, добавить яйцо и желток, затем ваниль, все перемешать.
Всыпать в масляную смесь мучную, быстро перемешать. Не вымешивать!
Разделить тесто на две части, из каждой сформировать диск. Обернуть тесто в пленку, убрать в холодильник на 15-30 минут (можно и на ночь, я сделала тесто накануне; в этом случае тесто нужно достать из холодильника за 20 минут до начала работы с ним).
Яблоки очистить от кожуры и семян, порезать не очень маленькими кубиками. Положить яблоки в сотейник, влить лимонный сок, добавить сахар и специи. Накрыть крышкой и готовить на среднем огне 5 минут, перемешать один раз аккуратно. Снять крышку и готовить еще минуту-две. Яблоки должны размягчиться, но не превратиться в кашу. Начинку остудить.
Раскатать одну часть теста по размеру формы (Д=22-24 см). Тесто очень послушное, раскатывается отлично. Можно раскатывать его между двумя кусками пленки, я делаю так - чуть припыляю стол мукой, кладу на него тесто, поверх оставляю пленку, в которую оно было завернуто, и так раскатываю, потом переношу тесто в форму и снимаю пленку. Подровнять бортики. Выложить в корзинку начинку. Раскатать вторую часть теста, выложить поверх начинки, края слегка прижать. Имейте в виду, что в процессе выпечки тесто немного поднимется!
Сбрызнуть пирог водой и посыпать оставшимися 2 ст. л. сахара. Поставить форму с пирогом на противень.
180С, 35-40 минут. Остудить пирог в форме 20 минут, затем аккуратно вынуть из формы и остудить до комнатной Т.
Очень и очень недурственно. В день выпечки, когда пирог остыл, я отрезала кусочек, съела и... надо сказать, что не впечатлилась так, чтобы "ааах". Вынесла вердикт - предыдущий был в разы лучше. Но на следующий день пирог понравился мне гораздо больше! Он стал мягче, яблочная начинка немного смягчила крохкую песочную текстуру, он стал более однородным, что ли, более "ровным", более цельным, вот как. И если пироги на рубленом тесте непревзойденно хороши именно в день выпечки, пока сохраняется еще восхитительная слоистость теста, то этот пирог, на мой взгляд, качественно улучшился после суток хранения, и даже сахарная корочка, такая хрусткая и ломкая в первый день, на второй еще сохранила свою легкую льдистость.
Сахара в начинку я добавила немного сознательно - тесто получается довольно сладким, и мне не хотелось, чтобы пирог превратился в нечто попослипательное; получилось отлично - легкий контраст между сладким (но не слишком) тестом и легкой (но не ярко выраженной) кислинкой начинки, даже не кислинкой, а полунамеком на нее, очень хорошо. Любителям сладкого не возбраняется количество сахара в начинке увеличить, для себя бы я так делать не стала. Вообще же начинку можно приготовить и каким-нибудь иным манером, например, из карамелизованных яблок (я отбросила этот вариант потому, что сливочного масла и в тесте довольно, куда еще в начинку) или из свежих - просто нарезать фрукты, смешать с пряностями и в пирог. Я предпочитаю яблоки в виде начинки слегка термообработанными, поэтому немного их потушила, но не слишком долго, чтобы сохранить часть кусочков целиком. Также в качестве начинки вполне подойдет какое-нибудь повидло или джем, или цитрусовый мармелад - думаю, он тоже хорошо сыграет на контрасте вкусов.
Форму очень советую брать разъемную, иначе есть риск развалить пирог при нарезке, в первый день он все же довольно рассыпчатый. Я купила наконец круглую форму с вынимающимся дном, чему бесконечно рада, и то при извлечении пирога из нее нужно соблюдать осторожность. Резать только когда остынет, иначе развалится.
Храниться такой пирог может несколько дней, и, как я уже сказала, на второй день он, на мой взгляд, стал только лучше; Дори пишет, что этот пирог можно даже заморозить - у меня нет шанса это проверить, уж больно быстро исчезает.
Душевный пирог, да. Любителям песочного теста рекомендую попробовать, и им же на всякий случай напоминаю, что в прошлом году у меня был еще один яблочный пирог из похожего теста, совершенно прекрасный.