Гусарское печенье - Husarenkrapfen

Пирог с фруктами и штрейзелем В сообществе gotovim_vmeste2 завершается раунд летних фруктов, а у меня сегодня утром как раз испекся отличный пирожок. Вообще мне…

Пирог с крыжовником и меренгой В прошлом году я пекла пирог с крыжовником и меренгой, но другой, хотя название одно и то же; пирожок вышел отличный, но я не записала, как готовила,…