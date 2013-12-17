Гусарское печенье - Husarenkrapfen

Вдохновительницей выступила Аня-anke_anke, которая печенье печет нечасто, но рецепты каждый раз выбирает изумительные, я бесконечно люблю ее рождественские календари и листаю их, как свои старые любимые журналы по выпечке, в которых тоже все рецепты сплошь немецкие. Перебирая в очередной раз различные варианты печенья, я в первую очередь обращала внимание на те, которые требуют максимального количества желтков - я снова пекла пряники Элизы, в которые требуется положить четыре белка, а поскольку желтки продукт скоропортящийся, мне нужно было утилизировать их как можно быстрее, и, о чудо, нашелся такой рецепт, который требовал использования четырех желтков сразу! Дальнейшие поиски были отринуты, и я решила печь именно это печенье. И оно прекрасно, скажу я вам, так что даже если вы не собираетесь печь те пряники - все равно испеките его, а белки потом куда-нибудь приспособите.
Оригинал тут. Я ничего не меняла и просто перепишу рецепт в том виде, в котором его дала Аня.
- 175 г мягкого сливочного масла
- 100 г сахарной пудры
- сок и тонко тертая цедра 1 небольшого лимона
- 1 яйцо
- 4 желтка
- 200 г муки
- 100 г чищенного, мелко молотого миндаля
- 125 г желе из красной смородины (можно взять и из малины)
- сахарная пудра для посыпки
Взбить сливочное масло с сахарной пудрой до кремового состояния. Добавить лимонный сок и цедру, затем по одному желтки и яйцо. Смешать муку с миндалем, вмешать в яично-масляную смесь. Тесто поставить минимум на 2 часа в холодильник.
Затем сделать из теста шарики размером с грецкий орех, уложить на растоянии друг от друга на противень с бумагой для выпечки. С помощью ручки деревянной ложки сделать в каждом шарике углубление (удобно уложить сверху пленку и делать углубления через пленку. Тогда углубления получаются ровными и тесто не клеится к дереву. Затем пленку аккуратно снять). Поставить на 1 час на холод.
Желе слегка подогреть, размешать до гладкости, заполнить в шприц и заполнить углубления. Выпекать около 15-18 минут при 160 С. Остудить на решетке и посыпать сахарной пудрой.
Абсолютно прекрасное. Очень нежное, волшебно ароматное и невозможно вкусное. Совершенно простые ингредиенты - но получается маленькое чудо. И такое оно уютное, новогоднее... до нового года оно, конечно, не дожило, но все выходные мы пили чай и уплетали это чудесное печенье, и так это было здорово!
Пара технических моментов. Мне пришлось добавить пару ложек муки в тесто, иначе оно было очень уж липким. Стояло в холодильнике сутки. Шарики делала побольше ореха. В духовке печенье слегка оплыло, и в целом по фото видно, что у меня оно получилось более мягким, чем у Ани - все-таки лимоны бывают разные, возможно, в моем было многовато сока, ну и мука по-разному впитывает влагу, мне кажется, в моем случае можно было добавить еще немного муки, но в любом случае мне очень понравилось печенье таким, каким оно получилось - такое нежное, не подобрать иного слова. Желе использовала домашнее из красной смородины, выкладывала в углубления маленькой ложечкой. Выемки старалась делать побольше, чтоб побольше желе поместилось)) желе ушло, к слову, меньше - 100 г.
Должна сказать, что сразу же после выпечки печенье меня не слишком впечатлило. Попробовала - ну, печенье как печенье, желтки ушли, и ладно, все равно съедим. Но стоило ему полежать денек в коробке... и оно просто преобразилось, так раскрылись вкус и аромат, таким необыкновенно вкусным оно стало, и с каждым днем становилось все лучше... я была абсолютно неправа, поспешив с оценкой. Чудесное печенье. Достойное исполнения на бис, и не раз.
Я не то что рекомендую, а даже настоятельно советую.