Гомбовцы - это что-то вроде ленивых вареников. Их можно приготовить как с начинкой, так и "без ничего". Подобно творожным клецкам, готовые гомбовцы обваливают в жареных сухарях, но это шаг не обязательный, хотя так и вкуснее.
Рецептов гомбовцев, понятное дело, существует тоже множество, я взяла вариант отсюда.
- 600 г творога
- 100 г манной крупы
- 2 яйца
- 1 ст. л. сахара
- 1 ч. л. соли
Собственно, рецепт в одну строчку - все смешать :) Я люблю творожную массу однородной, поэтому использую для смешивания блендер, можно протереть творог через сито и смешать с остальными компонентами. Количество манной крупы может варьироваться и быть больше-меньше, все зависит от творога - насколько он сухой/влажный.
Чтобы из творожной массы легче было лепить гомбовцы, хорошо бы ее убрать на некоторое время в холодильник, хотя бы на полчаса.
Сформовать из творожной массы круглые шарики. Если вы готовите гомбовцы с начинкой, положите ее внутрь каждого шарика (это могут быть сливы или другие фрукты).
В большой кастрюле вскипятить воду. Гомбовцы положить в кипяток, следить, чтобы не пристали ко дну (ложкой поправить, если что). Когда всплывут на поверхность, засечь время и варить 3-4 минуты. Время варки зависит от размера шариков, я слепила довольно большие, и мои варились немного дольше.
Сухари обжарить в сливочном масле с сахаром и корицей. Готовые гомбовцы вынуть из воды, слегка обсушить (я кладу на бумажное полотенце), обвалять в сухарях и подавать.
Аккомпанементом, как вы понимаете, может выступить любое варенье или сметана. По-всякому хорошо.
И котика.